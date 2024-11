Auf Schnee und Glätte folgt mildes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem ersten kurzen Wintereinbruch wird es in Hessen wieder deutlich milder. Am Samstag zieht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunehmend Bewölkung auf. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Bergland bei minus ein bis drei Grad. In höheren Lagen sind dort ab dem Abend starke Böen möglich.