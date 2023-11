Millionen Euro Defizit bei Hessentag

Pfungstadt (dpa/lhe) - Der Hessentag in Pfungstadt in diesem Jahr hat ein Defizit von mehr als zehn Millionen Euro eingefahren. Dies ergebe sich aus einer Abrechnung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilte die südhessische Stadt mit. Entgegen der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 2021 sei die zehntägige Veranstaltung damit in vielen Bereichen deutlich teurer gewesen als geplant. Bei der damaligen Planung seien schon Mehrkosten infolge der Corona-Pandemie berücksichtigt worden, allerdings nicht die Folgen des Krieges in der Ukraine mit den steigenden Energiekosten und der Inflation. Pfungstadt hatte die ursprünglichen Finanzplanungen im Vorfeld des Festes in diesem Jahr nachjustiert von zunächst veranschlagten 8,7 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 10,6 Millionen.

«Die nun bevorstehende Aufarbeitung und Klärung der Frage, weshalb und in welchen Bereichen das Ergebnis derart von der Kalkulation abweicht, erfolgt mit den verantwortlichen Dienstleistern, die sowohl mit der Kalkulation, der Planung, dem Kosten-Controlling, als auch mit der Durchführung des Pfungstädter Hessentags beauftragt waren», heißt es in einer Mitteilung. Es zeige sich, dass mehrere Gründe für die Kostensteigerungen verantwortlich sind. Unter anderem schlage die spürbar geringere Anzahl an Besucherinnen und Besuchern mit rund 2,2 Millionen Euro zu Buche. Den Hessentag hätten rund 200.000 Gäste weniger besucht, als kalkuliert.