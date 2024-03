Defizit bei Hessentag: Land prüft noch mögliche Finanzhilfe

Wiesbaden/Pfungstadt (dpa/lhe) - Nach dem Millionendefizit des Hessentags im südhessischen Pfungstadt im vergangenen Jahr ist weiter unklar, wie das Land der Stadt möglicherweise finanziell unter die Arme greift. «Bislang ist noch keine Entscheidung über Erstattung der Mehrkosten bei den Kernmodulen für den Hessentag in Pfungstadt erfolgt», teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Landesregierung stehe in einem regelmäßigen Austausch mit der Stadt. Derzeit würden eingereichte Unterlagen der Kommune geprüft. «Dies dürfte noch einige Zeit dauern.» Nach dem zehntägigen Fest im Juni hatte die Stadt Ende November ein Defizit mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro bekannt gegeben.