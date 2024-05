Zwischenbilanz «absolut positiv» - bereits 229.000 Besucher

Fritzlar (dpa/lhe) - Mit einer positiven Zwischenbilanz geht die nordhessische Stadt Fritzlar in die zweite Halbzeit des Hessentages. Der bisherige Verlauf sei «absolut positiv», das Landesfest präsentiere sich mit einer «extrem entspannten Wohlfühlatmosphäre», sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Rund 229.000 Gäste habe man an den ersten fünf Tagen bereits begrüßen können - angepeilt sind insgesamt eine halbe Million Besucher in den zehn Tagen. «Wenn das Wetter mitspielt, könnte es sein, dass wir das schaffen», sagte der Sprecher.

Bei einem Event dieser Größenordnung könne nie ganz ausgeschlossen werden, dass «es auch mal hakt» - doch bisher sei alles gut bewältigt worden. Auch die Helferinnen und Helfer berichteten von einem friedlichen und freundlichen Miteinander. Befürchtete Verkehrsprobleme seien weitgehend ausgeblieben, sodass auch einige Kritiker mittlerweile umgeschwenkt seien, sagte der Sprecher. Neben größeren Events bekämen auch kleinere Veranstaltungen und Informationsangebote ordentlich Zulauf, etwa Informationen rund um die am 9. Juni anstehende Europawahl, die sehr gut angenommen würden. Bis zum 2. Juni stehen in der Kleinstadt südwestlich von Kassel etwa 1200 Veranstaltungen auf dem Programm, zum Abschluss ist ein Festumzug geplant.

Auch die Polizei sprach von einem bisher «sehr schönen und friedlichen Fest». Positive Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher zeigten deutlich, dass die erhöhte Polizeipräsenz sowie die Sicherheitsvorkehrungen akzeptiert würden. «Besonders freut es uns, dass das Glasflaschen- und Drohnenflugverbot sowie das Verbot im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis auf den Veranstaltungsflächen eingehalten wurden», hieß es. Ein polizeiliches Einschreiten sei nur in einigen wenigen Fällen nötig gewesen. Bis Dienstagabend seien zwei Straftaten registriert worden - in einem Fall ging es um eine wechselseitige Körperverletzung, in einem anderen sei das Zeigen des Hitlergrußes registriert und zur Anzeige gebracht worden. Zudem seien nach Streitigkeiten in vier Fällen Platzverweise ausgesprochen und in insgesamt 27 Fällen die Identität von Personen festgestellt worden.