Millionen Rosen zum Valentinstag in Frankfurt gelandet

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Ein Liebesgruß mit Rosen gehört für viele Menschen zum Valentinstag am 14. Februar - deshalb haben die Blumen derzeit Hochsaison. Gleich millionenfach sind sie in den vergangenen Wochen an den Frankfurter Flughafen eingeflogen worden, wo sie von Kontrolleuren des Regierungspräsidiums Gießen unter die Lupe genommen werden. Denn mit den Rosen und anderen Blumen könnten Pflanzenschädlinge eingeschleppt werden, die hier großen Schaden anrichten könnten, wie die Behörde am Montag mitteilte.

«Alles in allem kommen wir wieder auf über 12,3 Millionen Rosen plus sechs Millionen andere Schnittblumen und Bindegrün, die in den beiden Wochen vor dem Valentinstag von uns überprüft wurden», erklärte Andreas Scharnhorst, Leiter der Grenzkontrollstelle am Flughafen. Für die beliebten Blumen gilt eine Beschaupflicht - und damit muss jede Sendung kontrolliert werden.