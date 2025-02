14,5 Millionen Rosen am Frankfurter Flughafen untersucht

Gießen/Frankfurt (dpa/lhe) - Zum Valentinstag haben nicht nur Blumenhändler alle Hände voll zu tun. Auch der Pflanzenschutzdienst am Frankfurter Flughafen arbeitet auf Hochtouren, wie das Regierungspräsidium Gießen berichtete. Die 14 Beschäftigten haben demnach in den letzten beiden Wochen 14,5 Millionen Rosen auf Schädlinge untersucht. Denn: Alle Rosen, die am Flughafen in Frankfurt ankommen, müssen laut EU-Richtlinie kontrolliert werden. Vor dem Valentinstag kommen besonders viele Rosen in Frankfurt an.