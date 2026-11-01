Millionengewinn der Fernsehlotterie geht nach Mittelhessen

Erfurt/Dautphetal (dpa/lhe) - Lange dabei und nun deutlich reicher: Eine Frau aus dem mittelhessischen Dautphetal kann sich über einen satten Gewinn bei der Deutschen Fernsehlotterie freuen. Sie erhält den bei der Lotterie höchstmöglichen Einzelgewinn in Höhe von 1,5 Millionen Euro, wie die Deutsche Fernsehlotterie mitteilte. Die Frau spiele bereits seit 2004 mit ihrem Los.