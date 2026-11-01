Spielglück

Millionengewinn der Fernsehlotterie geht nach Mittelhessen

Eine Frau, die schon seit mehr als 20 Jahren mit einem Los dabei ist, kann sich über reichlich Geld freuen.

Die höchstmögliche Gewinnsumme von 1,5 Millionen Euro geht nach Hessen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die höchstmögliche Gewinnsumme von 1,5 Millionen Euro geht nach Hessen. (Symbolbild)

Erfurt/Dautphetal (dpa/lhe) - Lange dabei und nun deutlich reicher: Eine Frau aus dem mittelhessischen Dautphetal kann sich über einen satten Gewinn bei der Deutschen Fernsehlotterie freuen. Sie erhält den bei der Lotterie höchstmöglichen Einzelgewinn in Höhe von 1,5 Millionen Euro, wie die Deutsche Fernsehlotterie mitteilte. Die Frau spiele bereits seit 2004 mit ihrem Los.

Mit den Spieleinsätzen der Deutschen Fernsehlotterie werden soziale Projekte gefördert. Im vergangenen Jahr schüttete die Lotterie nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte aus. Auf Hessen entfielen demnach 25 Projekte mit einer Fördersumme von 4,8 Millionen Euro.

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