«Wild drauf los gekreuzt»: Nordhesse knackt Lotto-Jackpot
Erst vor wenigen Tagen bemerkte der Mann seinen Gewinn vom 19. August. Welche Wünsche er sich mit den mehr als 16 Millionen Euro nun erfüllen möchte.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Millionengewinn durch Zufallsprinzip: Das ist einem Mann aus Nordhessen in der Lotterie 6 aus 49 gelungen. Der zunächst unbekannte Tipper legte nun die entscheidende Spielquittung vor und kann sich somit über rund 16,67 Millionen Euro vom 19. August freuen, wie Lotto Hessen mitteilte.
«Erst eine Handvoll Mal habe ich in meinem Leben getippt. Ich würde sagen, das war göttliche Fügung», erzählte der Mann beim Einlösen seines Gewinnes. Und: Die sechs Richtigen und die Superzahl 6 seien nicht das Ergebnis einer besonderen Taktik gewesen. «Ich habe einfach wild drauf los gekreuzt. Das sind reine Zufallszahlen, keine Geburtstage oder Zahlenlieblinge», so der Nordhesse.
Erst vor wenigen Tagen habe der Glückspilz seinen Gewinn bemerkt und bei Lotto Hessen gemeldet. Über seine Wünsche müsse er sich in Ruhe Gedanken machen. «Erstmal sacken lassen und dann schauen wir weiter», so der Mann. Eine Investition stehe jedoch schon fest: ein eigenes Wohnmobil. Auch beim Einkaufen nicht mehr so auf die Preise achten zu müssen, freue ihn sehr.
Der Nordhesse erzielte mit seinem Tipp den neunten hessischen Millionengewinn des Jahres. Er teilt sich den Jackpot vom 19. August, in dem sich insgesamt 50 Millionen Euro befanden, mit zwei Tippern aus Niedersachsen. Die beiden bekamen ebenfalls nach Angaben von Lotto Hessen jeweils mehr als 16 Millionen Euro.