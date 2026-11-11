Millionenprojekt: Frankfurter Hauptwache wird modernisiert
Die Station soll bis Ende der 2030er Jahre umgebaut werden. Ziel ist eine verbesserte Wegeführung und Barrierefreiheit.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die zentrale Frankfurter U- und S-Bahn-Station Hauptwache soll modernisiert werden. Das hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) gemeinsam mit der Stadt Frankfurt angekündigt. Der Umbau soll 2031 beginnen und Mitte bis Ende der 2030er Jahre abgeschlossen sein. Täglich nutzen nach Schätzungen der VGF mehr als 200.000 Reisende die Haltestellen.
Die Umbaupläne umfassen alle Ebenen der Station. Insbesondere für die B-Ebene, die sich über den Bahnsteigen und unter der Oberfläche befindet, plant die Verkehrsgesellschaft einen grundlegenden Umbau. «Unsere Vision ist, dass die B-Ebene hinterher nicht wiederzuerkennen ist», sagte Alexander Mitsch, einer der Projektleiter.
Reisende finden sich aktuell nicht zurecht
Wie die Projektleiter mitteilten, ist die Barrierefreiheit und eine intuitive Wegeführung der Station das Hauptziel der Modernisierung. Eine Umfrage habe ergeben, dass sich Reisende in der B-Ebene nicht zurechtfinden.
Für den Umbau bewilligte der Magistrat am Montag fast vier Millionen Euro. «Die Hauptwache ist für eins ein unglaublich wichtiger Baustein am Verkehrsknoten Frankfurt», sagte Verkehrsdezernent Yannick Schwandner (CDU). Der Umbau sei Teil einer ÖPNV-Offensive in Frankfurt, obwohl er für die Stadt «finanziell durchaus herausfordernd» sei.
Umbau wird «Generationenaufgabe»
«Jetzt haben wir an der Hauptwache eine Generationenaufgabe vor uns», sagte VGF-Geschäftsführer Steffen Geers. Das Ziel sei eine moderne, sichere und nachhaltige Hauptwache. Mit Blick auf das Alter der Station sei er allerdings «überrascht, in welch gutem Zustand die Substanz noch ist».
Die U- und S-Bahn-Station Hauptwache wurde 1968 eröffnet und zuletzt 1980 umgebaut. Zu dieser Zeit diente sie noch als Unterführung unter einer vielbefahrenen Kreuzung, heutzutage befindet sich an der Oberfläche eine Fußgängerzone.