Feuerwehreinsatz

Millionenschaden bei Brand in Karlsruher Entsorgungsbetrieb

In Karlsruhe fängt eine Lagerhalle Feuer. Die Flammen lassen einen Teil des Gebäudes einstürzen. Der Schaden ist immens.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Millionenschaden ist bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Karlsruher Rheinhafen entstanden. Eine Lagerhalle für Sperrmüll habe in der Nacht komplett in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Halle sei teilweise eingestürzt. Mit einem Radlader hatten Feuerwehrleute die Reste auseinandergezogen, um die letzten Glutnester zu löschen. Das Löschwasser pumpten die Einsatzkräfte teilweise aus nahegelegenen Hafenbecken. 

Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der Schaden auf eine bis eineinhalb Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

