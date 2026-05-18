Millionenschaden durch falsche Lastschriften – Festnahme
Ein 62-Jähriger soll mit ungedeckten Lastschriften einen Schaden von 3,35 Millionen Euro verursacht haben. Die Polizei hat ihn am Frankfurter Flughafen festgenommen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Mann soll durch nicht gedeckte SEPA-Lastschriften einen Betrug begangen und einen Schaden von rund 3,35 Millionen Euro angerichtet haben. Ihm werde zudem versuchter Betrug in Höhe von 62,4 Millionen Euro vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach am Sonntag am Frankfurter Flughafen festgenommen.
Die nicht gedeckten Lastschriften soll er 2018 in Auftrag gegeben haben. Laut Mitteilung wurde der 62-Jährige mit internationalem Haftbefehl von den österreichischen Behörden gesucht. Er habe am Sonntag nach Istanbul ausreisen wollen. Ein Haftrichter werde nun über die Auslieferung ins Nachbarland entscheiden. «In Österreich drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft», schrieb die Polizei.