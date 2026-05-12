Vier Festnahmen - Millionenschaden durch Bau-Bestechungen?

Frankfurt/München (dpa) - Mehrere Bauleiter und Bauunternehmer sollen durch Bestechungen einen Schaden von rund 12,5 Millionen Euro verursacht haben. Wegen dieses Verdachts sind 34 Objekte im Rhein-Main-Gebiet in Hessen und in Bayern durchsucht worden, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Dabei seien vier Beschuldigte wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr festgenommen worden.

Genaue Orte teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Insgesamt werde 28 Beschuldigten vorgeworfen, «seit 2019 Bestechungsgelder für die bevorzugte Auftragsvergabe im Baugewerbe erhalten oder gezahlt oder die Zahlung dieser Gelder verschleiert» zu haben.

Bei den Festgenommenen handele es sich um drei Bauleiter bei bundesweit agierenden Immobilienunternehmen sowie einen Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Die Bauleiter sollen laut Mitteilung Bestechungsgelder in Millionenhöhe erhalten haben. Der Geschäftsführer soll Bestechungsgelder gezahlt haben. Sie sollen in Untersuchungshaft kommen.

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