Großbrand

Millionenschaden nach Brand auf Campingplatz

Mindestens eine Million Euro Schaden, Brandgeruch bis nach Titisee und eine verletzte Feuerwehrfrau: Was hinter dem Großbrand auf einem Campingplatz in Hinterzarten steckt.

Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. (Symbolbild)

Hinterzarten (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand auf einem Campingplatz in Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Verwaltungsgebäude des Platzes wurde dabei schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht zum Pfingstsonntagstand bereits in komplett in Brand. Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Eine Feuerwehrfrau erlitt während der Löscharbeiten bei einem Sturz von einer Leiter leichte Verletzungen. Informationen über weitere Verletzte lagen zunächst nicht vor. 

Ein Großaufgebot von Feuerwehren konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Trotz erheblicher Schäden gelte das Gebäude derzeit nicht als einsturzgefährdet, hieß es. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens einer Million Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung war der Brandgeruch zeitweilig auch rund um Titisee, Neustadt und entlang der Bundesstraße 31 wahrzunehmen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

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