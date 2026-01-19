Minderjährige Mädchen nach Einbruchversuch gefasst
Einbrecher versuchen eine Terrassentür aufzuhebeln. Die mutmaßlichen Täterinnen sind laut Polizei 16, 12 und 9 Jahre alt.
Dreieich (dpa/lhe) - Nach einem versuchten Einbruch haben Polizeibeamte drei tatverdächtige Minderjährige gefasst. «Die drei Mädchen sind 16, 12 und die jüngste gerade mal neun Jahre alt», berichtete das Polizeipräsidium Südosthessen.
Zwei von ihnen sollen am Sonntag versucht haben, die Terrassentür eines Wohnhauses in Dreieich (Kreis Offenbach) aufzuhebeln. Dabei sprang unter anderem die Scheibe, sodass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Bewohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und überraschten das Duo, das daraufhin die Flucht ergriff.
Die Beschreibung der Zeugen führte die Polizei zu drei Mädchen. Auf zwei passte die Beschreibung, sie hatten laut Polizei Handschuhe und mutmaßliches Aufbruchwerkzeug dabei. Alle drei mussten zur Personalienfeststellung mit auf die Polizeidienststelle und wurden danach in eine Inobhutnahmestelle gebracht.