Mindestens sechs Autos bei illegalem Rennen auf A81

Rottweil/Geisingen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 in Richtung Singen hat es am Mittag mutmaßlich ein illegales Autorennen mit mehreren Sportwagen gegeben. Mindestens sechs Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen den übrigen Verkehr zwischen Rottweil und Geisingen zeitweise auf etwa 50 bis 60 Kilometer pro Stunde ausgebremst und anschließend stark beschleunigt haben. Teilweise sei zudem rechts überholt worden.