Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem illegalem Autorennen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Wiesbaden hat die Polizei beide Fahrer angehalten und die Wagen sichergestellt. Die Ermittler suchen nach weiteren Zeugen des Vorfalls am Sonntagabend. Die beiden 29 und 35 Jahre alten Männer sollen laut einer Mitteilung der Polizei zunächst nebeneinander an einer roten Ampel nahe dem Bahnhof gehalten haben. Anschließend seien sie eine größere Straße entlang gerast, ohne sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Andere Verkehrsteilnehmer wurden unter anderem auf der Busspur überholt. Neben den beiden Autos stellten die Beamten auch die Mobiltelefone und die Führerscheine der Verdächtigen sicher. Wer den Vorfall beobachtet hat, möge sich bei der Polizei melden.