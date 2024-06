Illegales Autorennen in Wiesbaden endet mit Unfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Wiesbaden ist es zu einem Unfall gekommen. Einer der Fahrer, ein 21-Jähriger, wurde dabei in der Nacht auf Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 20-jähriger Mann an einer Fußgängerampel abrupt abgebremst haben. Der 21-Jähriger habe dies zu spät bemerkt und sei von hinten mit seinem Wagen gegen das Auto geprallt. Durch den Zusammenstoß sei der 20 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto gegen einen Metallpfosten und den dortigen Ampelmast geschoben worden. Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig. Den Angaben nach waren beide Autos zuvor durch überhöhte Geschwindigkeit und Fahren über rote Ampeln aufgefallen. Auch die Busspur sollen die beiden Fahrer Zeugen zufolge genutzt haben. Die Polizei habe daher auf ein verbotenes Autorennen geschlossen und beide Autos, die Führerscheine und die Handys der Fahrer beschlagnahmt. Es wurden noch Zeugen gesucht.