Unfall in Offenbach - Polizei vermutet illegales Autorennen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Offenbach ist es in der Nacht zu einem Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer verlor um kurz vor 4.00 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich damit mehrfach und prallte gegen eine Bushaltestelle sowie mehrere Verkehrsschilder, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb den Erkenntnissen zufolge unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mehr als 90.000 Euro.