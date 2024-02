Verbotenes Autorennen? Polizei fasst zwei Fahrer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens in Frankfurt hat die Polizei zwei Männer gefasst. Eine Streife habe einen 65-Jährigen und einen 29-Jährigen beobachtet, wie sie in der Nähe des Mains «offensichtlich die Pferdestärken ihrer Fahrzeuge testeten», teilte die Polizei am Sonntag mit. Laute Motorengeräusche hätten die Beamten aufmerksam gemacht. Die Polizisten verfolgten die Fahrzeuge und konnten zunächst den 65-Jährigen und schließlich auch den anderen Mann zum Anhalten bewegen.