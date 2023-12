Minister: Gesetzeslücken bei Stalking schließen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit scheibenförmigen Ortungsgeräten so klein wie Münzen Menschen unbemerkt per Handy verfolgen: Dieses moderne Stalken gibt es auch schon in Hessen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel teilte der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit, ihm lägen «zu diesem Themenbereich Beschwerden im niedrigen einstelligen Bereich vor». Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) sprach von «Strafbarkeitslücken» beim Stalking mit Bluetooth-Trackern.