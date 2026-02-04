Minister: Kriminalität in Hessen ist 2025 zurückgegangen
Innenminister Roman Poseck (CDU) gibt einen ersten Ausblick auf die Kriminalitätsentwicklung 2025. Demnach sind die Zahlen erneut gesunken. Was sieht der Landeshaushalt 2026 für innere Sicherheit vor?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Kriminalität in Hessen ist nach den Worten von Innenminister Roman Poseck (CDU) 2025 weiter rückläufig gewesen. Die genauen Zahlen würden Anfang März vorgelegt, sagte er im Landtag in Wiesbaden. Aber er könne jetzt schon in Aussicht stellen, dass Hessen auch 2025 einen «deutlichen Rückgang» verzeichnet habe. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik waren 2024 rund 388.200 Straftaten registriert worden und damit 2,3 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.
Innere Sicherheit habe für die Landesregierung oberste Priorität, bekräftigte der Minister. Mit mehr als 16.000 Beamten und Beamtinnen seien in Hessen so viele Polizisten im Einsatz wie noch nie zuvor. Im Landeshaushalt 2026 sind 2,4 Milliarden Euro für die innere Sicherheit vorgesehen - 60 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Investiert würde unter anderem in die technische Ausstattung der Polizei wie Smartphones, Apps und Bodycams, sagte Poseck.
Zu den Schwerpunkten der Innenpolitik werde auch 2026 die Innenstadtoffensive zählen, die für mehr Sicherheit in den hessischen Innenstädten sorgen soll. Zudem kündigte der Minister weitere Aktionstage gegen Sozialkriminalität an, zu der etwa Sozialleistungsbetrug zählt.