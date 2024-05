Minister: Wandel der Wirtschaft große Herausforderung

Hanau (dpa/lhe) - Der Wandel der Wirtschaft durch Digitalisierung und Automatisierung stellt Unternehmen und Beschäftigte nach Worten des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori (SPD) vor große Herausforderungen. «Die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Die Arbeit wird künftig nur ein Stück weit anders sein», sagte er am Mittwoch bei einem Netzwerktreffen für Arbeitgeber und Betriebsräte bei der Bundesagentur für Arbeit in Hanau. Ziel solcher Veranstaltungen in Hessen müsse es sein, die bestehenden Angebote und Informationen in diesem Bereich besser miteinander zu verknüpfen, um den Beschäftigten bei der Transformation der Arbeitswelt zur Seite stehen zu können, sagte die Chefin der Hanauer Arbeitsagentur, Heike Hengster.