Minister: Hiesige Debatte kann Arbeitsmigranten abschrecken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Fachkräftemangel warnt Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) vor abschreckenden Misstönen in der Migrationsdebatte. «Wir brauchen dringend auch ausländische Arbeitskräfte. Der Mangel an Fachkräften ist zur Wachstumsbremse geworden. Aber der Ton der Migrations- und Asyldebatte schadet manchmal dem internationalen Ansehen unseres Landes», sagte der Vizeministerpräsident in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.