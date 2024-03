Fachkräftemangel: Mansoori setzt auf Frauen und Migranten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen den Fachkräftemangel setzt Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) verstärkt auf Frauen und Migranten. «Im internationalen Vergleich haben wir mit die größten Potenziale für die Steigerung der Erwerbsbeteiligung bei Frauen, weil sie tendenziell viel in Teilzeit arbeiten», sagte der stellvertretende Ministerpräsident in Wiesbaden in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.