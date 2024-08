Neues Ausbildungsjahr startet - Fachkräftemangel im Blick

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start des neuen Ausbildungsjahrs weist Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori auf den Mangel an Fachkräften und Auszubildenden hin. «Insbesondere kleine und mittlere Betriebe, gerade im Handwerk, im Handel und in der Industrie, können ihre freien Stellen nur schwer besetzen», sagte der SPD-Politiker in Wiesbaden. Prognosen zufolge könnten in Hessen bis zum Jahr 2028 etwa 200.000 Fachkräfte fehlen. Der größte Teil - also etwa 135.000 - beziehe sich auf solche ohne akademischen Bildungshintergrund. Das neue Ausbildungsjahr startet am 1. August.