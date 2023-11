Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Südhessen ist für die Jugendlichen weiterhin sehr aussichtsreich. Im Ergebnis gab es Ende September mehr unbesetzte Stellen als unversorgte Bewerber, erklärt die Agentur für Arbeit. Die duale Ausbildung ist demnach das Erfolgsmodell für den Berufsstart und bleibt das wichtigste Instrument zur Sicherung der Fachkräfte im eigenen Betrieb. Die Unternehmen in Südhessen haben im aktuellen Berichtsjahr 48 (+1,2 Prozent) betriebliche Ausbildungsstellen mehr gemeldet als im Vorjahr. Damit belief sich die Gesamtzahl betrieblicher Lehrstellen auf 4125. Seit Beginn des Berichtsjahres haben sich trotz des ungebrochenen Trends nach einem höherwertigen Schulabschluss und dem demografischen Wandel 4261 Bewerber bei der Arbeitsagentur gemeldet. Dies sind 349 (+ 8,9 Prozent) Bewerber mehr als im Vorjahr.

605 Ausbildungsplätze noch frei

„Die Betriebe engagieren sich dafür, durch Ausbildung den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern. Auch im Beratungsjahr 2022/23 stieg die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in Südhessen weiter an und damit bietet der südhessische Ausbildungsmarkt beste Chancen für Jugendliche auf eine Lehrstelle. Auch zu diesem Zeitpunkt ist der Ausbildungsstellenmarkt noch in Bewegung und ein verspäteter Einstieg in das aktuelle Ausbildungsjahr noch möglich“, betont Agentur-Vorsitzende Birgit Förster.