Ministerin Hofmann gibt Regierungserklärung ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) will heute im Landtagsplenum in Wiesbaden ihre erste Regierungserklärung abgeben. Das Thema lautet «Bildung, Betreuung und Bauen - Maßnahmen für eine gute und zukunftsfähige Kinderbetreuung in Hessen». Zudem wird voraussichtlich unter anderem ein Gesetz zur leichteren Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften verabschiedet.