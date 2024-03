Arbeitsministerin Hofmann will Gründerinnen mehr fördern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um gezielt Frauen bei einer Unternehmensgründung zu unterstützen, setzt Hessens Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) auf gute Vorbilder aus der Praxis. Über «Best Practice»-Beispiele könne man Frauen dazu motivieren, zu sagen: «Die hat es geschafft, ich schaffe das auch», erklärte Hofmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Eine Unternehmensgründung sei für Frauen häufig ein größerer Schritt als für Männer. «Frauen haben immer noch oft die höhere Belastung bei der Sorgearbeit und haben es damit schwerer, Familie und Beruf zu vereinbaren», sagte Hofmann. Der Weg in die Selbstständigkeit sei dann eine weitere Herausforderung, etwa mit Blick auf Personalverantwortung und finanzielle Risiken.

«Gleichberechtigung heißt ja auch gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben», betonte die Ministerin. Allerdings seien Frauen beispielsweise nach wie vor überproportional stark in den sozialen Berufen repräsentiert. Die Ministerin verwies unter anderem auf neue Ansätze der Fachkräftegewinnung, die das Handwerk für Frauen attraktiver gestalten sollen, oder die «Girls' Days», mit denen Mädchen neue berufliche Perspektiven aufgezeigt werden sollen.

Angesichts des Personalmangels in Kitas fördert Schwarz-Rot die Ausbildung von Erziehern. Doch auch Jugendliche nimmt die Landesregierung in den Blick. Die Jugendministerin hat eigene Erinnerungen.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD unter anderem vereinbart, eine neue Gründerkultur für Frauen etablieren und den Anteil von Gründerinnen in Hessen steigern zu wollen. «Dazu gehören Netzwerke und Beratungsstrukturen, Mentorinnenprogramme, Gründerzentren und auch wichtige Rahmenbedingungen wie Co-Working-Spaces und Kinderbetreuung am Arbeitsplatz», heißt es in dem Papier.