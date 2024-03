Ministerin dringt auf mehr Mitarbeiter in der Jugendhilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens angestrebter Ausbau der vergüteten Ausbildung im Bereich sozialer Berufe bezieht sich nicht nur auf Erzieherinnen und Erzieher für Kitas, sondern auch auf die stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Dazu zählen etwa Jugendheime. «Das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Aber auch hier ist der Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß», sagte die hessische Jugendministerin Heike Hofmann (SPD) in Wiesbaden in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.