Jugendhilfe bei Finanzierung von Ausbildungsplätzen

Bensheim (dpa/lhe) - Das Land Hessen will Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bei der Finanzierung ihrer Ausbildungsplätze finanziell unterstützen. Das kündigte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) am Montag bei dem Besuch des Vereins für Kinderhauserziehung im südhessischen Bensheim an. Die bereits eingeführte Förderung bei der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher werde auf die stationäre und teilstationäre Kinder- und Jugendhilfe ausgeweitet. «Damit stärken wir die Einrichtungen als Ausbildungsorte erheblich», erklärte Hofmann. Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung habe sich bei Kita-Erzieherinnen bereits als wirksames Instrument zur Fachkräftegewinnung erwiesen.