Ministerium: Bisher elf Schweinepest-Fälle in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind inzwischen elf Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Die Fälle wurden demnach allesamt bei Wildschweinkadavern im Landkreis Groß-Gerau festgestellt. Insgesamt seien Proben von 108 toten Wildschweinen entnommen worden.