Sieben Wildschweine positiv auf Schweinepest getestet

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach dem ersten Fund eines mit der Afrikanische Schweinepest infizierten Wildschweins im Kreis Groß-Gerau sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums mittlerweile sieben Kadaver positiv getestet worden. 50 tote Tiere seien bislang im Landeslabor untersucht worden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Die positiv getesteten Tiere seien alle in räumlicher Nähe südlich von Rüsselsheim gefunden worden.

Am Donnerstag verschaffte sich Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) einen Überblick über dort bei der Suche tätige Hunde- und Drohnenstaffeln. «Es ist eindrucksvoll zu erleben, was Hund und Mensch hier leisten und die Arbeitsbedingungen könnten kaum unwirtlicher sein: Hitze, Dornen übersätes Gelände und fortwährende Angriffe zahlloser Mückenschwärme sind ständige Begleiter der Teams in vielen Suchgebieten», sagte Jung. Die Arbeit ermögliche den beteiligten Veterinärbehörden, einen Überblick zu bekommen und dann die Restriktionszonen anzupassen.