Wie Schulen in Hessen mit dem Nahostkonflikt umgehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Ereignisse im Nahen Osten bergen Konfliktpotenzial auch für hessische Schulen. Das Thema sei «eine schwere Herausforderung für die Lehrkräfte», sagte der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW Hessen, Thilo Hartmann, der Deutschen Presse-Agentur. «Lehrkräfte haben uns in den vergangenen Wochen immer wieder rückgemeldet, dass die Situation in Israel und dem Gazastreifen ein Thema ist, dass alle emotional berührt und beschäftigt.» Strafrechtlich relevante Vorfälle gab es nach übereinstimmenden Einschätzungen der GEW Hessen und des Kultusministeriums bisher aber wohl kaum.

Das Kultusministerium will Lehrer in diesen Debatten unterstützen. Es sei wichtig, die Situation altersgemäß zu thematisieren «und zu verhindern, dass sich Hassgefühle und Gewalt - auch im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof - ausbreiten», sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Nina Heidt-Sommer.