Ministerium: Wolf wird frühestens nächste Woche gejagt

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wolf im Nordschwarzwald soll nach Angaben des Umweltministeriums frühestens nächste Woche gejagt werden. Zunächst wolle die Behörde abwarten, wie das Verwaltungsgericht Stuttgart seinen jüngsten Beschluss begründe, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Erst dann werde entschieden, ob ein Team professioneller Jäger in der kommenden Woche losziehe.

Mit einem Abschuss am Wochenende sei nicht zu rechnen, sagte der Sprecher. Da am Wochenende zu viele Ausflügler in der Nationalpark-Region im Schwarzwald unterwegs sind, könnten die Wolfsjäger am Samstag und Sonntag ohnehin nicht ihren Auftrag ausführen.

Am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart den Wolf im Nordschwarzwald zum Abschuss freigegeben, weil sich dieser zu oft Menschen genähert habe. Er bekräftigte damit die umstrittene Entscheidung von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Ausnahmegenehmigung bleibt wirksam