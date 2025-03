Ministerpräsident Rhein: Europa muss Souveränität stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Ansicht des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein braucht Europa nach dem Eklat zwischen den USA und der Ukraine mehr Eigenständigkeit. «Das Geschehen in Washington zeigt einmal mehr, dass Europa seine Souveränität schnellstens stärken muss - vor allem in der Verteidigung, aber auch in der Wirtschaftspolitik», sagte der CDU-Politiker. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.