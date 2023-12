Ministerpräsident Rhein ruft Menschen zur Zuversicht auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Bürgerinnen und Bürger trotz der aktuellen Herausforderungen zur Zuversicht für 2024 aufgerufen. «Die Ausgangslage ist gut. Hessen ist ein großartiges, ein stabiles und ein starkes Land. Ein Land, das zusammenhält», sagte der Regierungschef in seiner Neujahrsansprache am Sonntag laut einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Die neue hessische Landesregierung wolle «Wohlstand und Sicherheit für alle garantieren», sagte der Ministerpräsident und kündigte an, die Bürgerinnen und Bürger in die künftige Politik miteinzubinden. «Demokratie lebt vom Zuhören, Ernstnehmen und Mitmachen. Wir wollen Debatten in die Mitte der Gesellschaft zurückholen, statt sie zu verdrängen.» Der neue Landtag konstituiert sich am 18. Januar.