Ministerpräsident ruft zur Beteiligung an Europawahl auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat anlässlich des Europatags die Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung an der Europawahl aufgerufen. «Jede abgegebene Stimme trägt dazu bei, die Zukunft mitzubestimmen und die politische Richtung Europas zu gestalten», teilte er am Mittwoch in Wiesbaden mit. Der Europatag wird jedes Jahr am 9. Mai begangen, dem Jahrestag der sogenannten Schuman-Erklärung von 1950. Darin hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorgestellt. Das Europäische Parlament wird am 9. Juni neu gewählt.