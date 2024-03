Rund 4,85 Millionen Menschen zu Europawahl 2024 aufgerufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni 2024 sind in Hessen insgesamt 4,85 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Diese Zahl setzt sich aus rund 4,41 Millionen deutschen Staatsangehörigen und etwa 0,44 Millionen Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen. Dies teilte das Hessische Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mit.

Bei den 0,44 Millionen handele es sich um Bürger anderer EU-Staaten, die in Hessen wohnen. Sie können laut der Behörde entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht zum Europäischen Parlament in Hessen oder in ihrem Herkunftsmitgliedstaat ausüben.

Dieses Jahr sind 37 Prozent der Wahlberechtigten den Angaben zufolge Menschen ab 60 Jahren. Sie machen damit die größte Altersgruppe aus. Die 25- bis 44-Jährigen bilden mit 27 Prozent den zweitgrößten Anteil unter den potenziellen Wählern aus Hessen, dicht gefolgt von den 45-bis 59-Jährigen, die 25 Prozent der Wahlberechtigten stellen. Die Gruppe der 18-bis 24-Jährigen umfasst neun Prozent.