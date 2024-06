Rund 4,85 Millionen Wahlberechtigte zu Europawahl aufgerufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 4,85 Millionen Wahlberechtigte in Hessen sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) zur Europawahl aufgerufen, darunter rund 100.000 im Alter von 16 oder 17 Jahren. Damit kann diese Altersgruppe in Hessen erstmals landesweit an einer Abstimmung teilnehmen. Alle Wählerinnen und Wähler entscheiden mit über die Sitzverteilung im EU-Parlament, das sowohl in Brüssel als auch in Straßburg tagt. Gewählt werden 720 Abgeordnete.