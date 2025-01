Zahl der Wahlberechtigten bei Bundestagswahl etwas gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der statistisch erfassten Wahlberechtigten in Hessen bei der anstehenden Bundestagswahl ist im Vergleich zur vorherigen Parlamentswahl 2021 um rund 100.000 auf etwa 4,3 Millionen gesunken. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Dabei dürfen für die Bundestagswahl am 23. Februar etwas mehr Frauen (51,6 Prozent) als Männer (48,4 Prozent) ihre Kreuzchen machen. Der leichte Rückgang der registrierten Zahl der Wahlberechtigten im Bundesland hängt laut den Statistikern unter anderem mit den neueren Daten der Volkszählung Zensus 2022 zusammen.