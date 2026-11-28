Ministerpräsident Rhein will Integrationsgesetz für Hessen
Sprache, Arbeit und Aufenthaltsbedingungen: Hessens Regierungschef Boris Rhein will Migration stärker an klare Regeln knüpfen. Dafür sei ein Landesgesetz geeignet.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein hessisches Integrationsgesetz soll nach dem Willen von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) klare Regelungen unter anderem zu den Themen Spracherwerb und Aufenthaltsbedingungen setzen. In den zurückliegenden Jahren sei vieles nicht klar genug formuliert gewesen, sagte Rhein den Zeitungen der VRM-Gruppe.
«Wir werden mit dem Koalitionspartner sehr klare Formulierungen finden zu den Themen Sprache, Werte, Ausbildung und Arbeit, Recht und Gesetz», sagte Rhein. Rechte und Pflichten ließen sich gut in einem Landesgesetz definieren. Die CDU regiert in Hessen mit der SPD.
Rhein fordert klare Regeln für Migration
Die Integration müsse mehr in den Mittelpunkt rücken: «Migration ohne Integration und klare Regeln ist eine Gefahr für den sozialen Frieden. Migration mit Regeln und erfolgreicher Integration ist eine Chance für unser Land», sagte der CDU-Politiker.
Wer nach Deutschland komme, müsse die Sprache lernen, sagte Rhein. «Wer zu uns kommt, muss sich an Recht und Gesetz halten und unsere Werte anerkennen. Wer in dieses Land kommt und nicht arbeitet, kann dauerhaft nicht bleiben. Und wer Straftaten begeht, muss wieder gehen.»