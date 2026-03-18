Europa League

Mischung aus Geduld und Torejagd: VfB braucht Sieg in Porto

Das Achtelfinal-Rückspiel gegen Porto gilt für den VfB als «erstes richtiges Endspiel» seit dem Pokalsieg in der vergangenen Saison. Wie die Mannschaft die Aufgabe angehen will.

Will mit dem VfB ins Viertelfinale der Europa League: Deniz Undav. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Will mit dem VfB ins Viertelfinale der Europa League: Deniz Undav. (Archivbild)

Porto (dpa) - Das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League ist nach Ansicht von Torjäger Deniz Undav vom VfB Stuttgart das «erste richtige Endspiel» seit dem gewonnenen DFB-Pokal-Finale in der vergangenen Saison. «Die Mannschaft ist heiß, wir wollen weiterkommen - es zählt nur der Sieg», sagte der Fußball-Nationalstürmer vor der Partie beim FC Porto am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL). 

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Das hitzige erste Duell hatten die Schwaben mit 1:2 vor heimischer Kulisse verloren. Somit brauchen sie beim portugiesischen Liga-Tabellenführer einen Erfolg mit zwei Toren Unterschied für das Erreichen der nächsten Runde, bei einem Treffer Differenz nach 90 Minuten geht es zunächst in die Verlängerung.

Trainer Sebastian Hoeneß möchte in der Anfangsphase noch nicht alles nach vorn werfen. «Rein theoretisch musst du Rückstände nicht in den ersten zehn Minuten aufholen. Natürlich hilft es aber auch, schon früh ein Momentum zu kreieren. Aber es ist ein langes Fußballspiel. Da müssen wir sauber, smart und emotional sein - alle Facetten zeigen, die es für so ein Spiel braucht», sagte der Coach. 

Personell wird Josha Vagnoman wieder zum Aufgebot gehören, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt hatte. Jamie Leweling hat zwar «eine Kleinigkeit» aus dem Spiel gegen RB Leipzig (1:0) mitgenommen, stand aber am Mittwochabend auf dem Trainingsplatz im Estádio do Dragão.

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