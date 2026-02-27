Europa League

VfB Stuttgart trifft auf Porto - Freiburg spielt gegen Genk

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wissen nun, auf wen sie im März im Achtelfinale der Europa League treffen. Der Rückspiel-Termin der Stuttgarter ist offen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss seine Stuttgarter auf die Duelle mit Porto vorbereiten. Foto: Tom Weller/dpa
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss seine Stuttgarter auf die Duelle mit Porto vorbereiten.

Nyon (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart setzt seinen Weg in der Europa League im Achtelfinale gegen den FC Porto fort. Damit erwischte der DFB-Pokalsieger bei der 50:50-Chance zwischen den beiden portugiesischen Vertretern Braga und Porto das vermeintlich schwierigere Los. Der SC Freiburg spielt gegen den belgischen Club KRC Genk um den Einzug ins Viertelfinale, wie die Auslosung im schweizerischen Nyon ergab.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

VfB-Rückspiel muss noch terminiert werden

Im Hinspiel am 12. März tritt Stuttgart zunächst im eigenen Stadion an. Das Rückspiel in Porto steigt am 18. oder 19. März. Dass das zweite Duell am ungewohnten Mittwoch statt am üblichen Donnerstag stattfinden könnte, liegt daran, dass die portugiesischen Teilnehmer nicht an einem Tag ihre Rückspiele austragen sollen. Porto und Braga trennen nur rund 60 Kilometer. 

Porto ist in der portugiesischen Liga Tabellenführer mit 20 Punkten Vorsprung vor dem viertplatzierten Braga. Anders als der SC Freiburg hatte sich der VfB nicht direkt für das Achtelfinale qualifiziert und setzte sich in der Zwischenrunde mit einem 4:1 bei Celtic Glasgow und einem 0:1 im Rückspiel am Donnerstagabend vor eigenem Publikum durch. 

Freiburg erwischt belgischen Kontrahenten

Die Freiburger treten zunächst auswärts an und haben im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Mögliche Viertelfinal-Gegner des SC wären Celta Vigo aus Spanien oder der französische Verein Olympique Lyon. Die Stuttgarter würden auf Nottingham Forest aus England oder den FC Midtjylland aus Dänemark treffen. Ein Bundesliga-Duell wäre nur im Endspiel möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB zieht trotz Dämpfer gegen Glasgow ins Achtelfinale ein
Europa League

VfB zieht trotz Dämpfer gegen Glasgow ins Achtelfinale ein

Erst ein Fehlstart, dann zwei aberkannte Tore. Der VfB Stuttgart verliert das Rückspiel gegen Glasgow, mischt aber im Achtelfinale in der Europa League mit. Wieder gibt es Ärger um aberkannte Tore.

26.02.2026

Mit starkem El Khannouss - VfB nimmt Kurs aufs Achtelfinale
Auswärtssieg

Mit starkem El Khannouss - VfB nimmt Kurs aufs Achtelfinale

Der VfB Stuttgart bleibt trotz eines Gegentor-Geschenks an seinem besonderen Europapokal-Abend im Celtic Park cool. Verdient gelingt der erste Schritt zum erhofften Achtelfinaleinzug.

19.02.2026

VfB Stuttgart trifft in Europa League auf Celtic Glasgow
Zwischenrunde vor Achtelfinale

VfB Stuttgart trifft in Europa League auf Celtic Glasgow

Nach dem knappen 3:2 gegen Bern muss der VfB Stuttgart nun im legendären Celtic Park bestehen. Für den VfB-Kapitän geht ein Wunsch in Erfüllung.

30.01.2026

Attraktive Europa-League-Gegner für Stuttgart und Freiburg
Auslosung in Monaco

Attraktive Europa-League-Gegner für Stuttgart und Freiburg

Die Europa-League-Gegner der Fußball-Bundesligisten in der Ligaphase stehen fest. Vor allem die Fans des VfB Stuttgart dürfen sich auf packende Europapokal-Abende freuen.

29.08.2025

Fußball

Freiburg darf aufs Achtelfinale der Europa League hoffen

Das torlose Remis beim RC Lens ist aus Sicht des SC Freiburg als Leistungssteigerung zu werten. Das Ergebnis lässt die Freiburger vor dem Rückspiel vom Achtelfinale in der Europa League träumen.

15.02.2024