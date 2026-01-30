Zwischenrunde vor Achtelfinale

VfB Stuttgart trifft in Europa League auf Celtic Glasgow

Nach dem knappen 3:2 gegen Bern muss der VfB Stuttgart nun im legendären Celtic Park bestehen. Für den VfB-Kapitän geht ein Wunsch in Erfüllung.

Trainer Sebastian Hoeneß muss mit dem VfB Stuttgart in der Zwischenrunde der Europa League ran. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nyon (dpa) - In den Playoffs der Europa League spielt der VfB Stuttgart gegen den schottischen Traditionsverein und Meister Celtic Glasgow um den Achtelfinaleinzug. Das ergab die Auslosung am Hauptsitz des Europäischen Fußball-Dachverbandes UEFA in Nyon am Tag nach dem Vorrundenabschluss.

Am 19. Februar muss der DFB-Pokalsieger von Trainer Sebastian Hoeneß zunächst im Celtic Park ran, eine Woche später fällt im Rückspiel in Stuttgart die Entscheidung. 

Wunsch von VfB-Kapitän geht in Erfüllung

Die Schwaben erwischten damit vor den Augen von Sportdirektor Christian Gentner das attraktivere Los. Der Wettkampfmodus hatte vorgesehen, dass nur zwei Gegner infrage kommen. Zweiter potenzieller Kontrahent war der bulgarische Meister und Pokalsieger Ludogorez Rasgrad. «Ich würde mir gern Celtic wünschen, und ich glaube, die Jungs haben auch richtig Bock auf ein geiles Spiel im geilen Stadion», hatte Kapitän Atakan Karazor gesagt.

Die Vorrundenphase hatte der VfB am Donnerstagabend nach acht Spieltagen als Tabellenelfter abgeschlossen. Der 3:2-Zittersieg gegen die Young Boys Bern aus der Schweiz reichte am Ende nicht mehr, um unter die Top Acht vorzurücken und damit direkt weiterzukommen. Als ein gesetztes Team der Playoff-Runde trifft der VfB auf das ungesetzte Celtic Glasgow, das den 21. Rang belegte. 

Deutsches Duell erst im Halbfinale möglich

Falls der VfB die Zwischenrunde übersteht, würde ein Club aus Portugal warten: Porto oder Braga. Ein deutsches Duell mit dem SC Freiburg als zweitem deutschen Vertreter im Wettbewerb wäre erst im Halbfinale möglich. 

Die Badener sind anders als der schwäbische Bundesliga-Rivale direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) treffen die Baden-Württemberg-Rivalen in der Fußball-Bundesliga aufeinander.

