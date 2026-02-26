VfB träumt vom Achtelfinale – Celtic braucht deutlichen Sieg
Celtic braucht in Stuttgart ein kleines Fußball-Wunder, der VfB darf nicht nachlassen: Wer setzt sich durch?
Stuttgart (dpa) - Zuversichtlich empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League den schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow. Das Hinspiel entschieden die Schwaben auswärts mit 4:1 für sich, sodass am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL) sogar eine Niederlage mit zwei Toren Differenz zum Einzug ins Achtelfinale reichen würde.
Während Abwehrchef Jeff Chabot aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss, steht Mittelfeldstratege Angelo Stiller zur Verfügung. Der Nationalspieler war beim 3:3 in der Bundesliga gegen Heidenheim angeschlagen ausgewechselt worden.
Zuletzt gastierte Celtic in der Saison 2002/03 in Stuttgart. Damals trafen beide Teams im Achtelfinale des UEFA-Cups aufeinander. Nach einer 1:3-Hinspielniederlage in Schottland schockte Glasgow den VfB mit einem frühen Doppelschlag. Zwar drehten die Schwaben das Spiel noch, der 3:2-Erfolg reichte in Summe jedoch nicht fürs Weiterkommen.