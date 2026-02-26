VfB träumt vom Achtelfinale – Celtic braucht deutlichen Sieg

Stuttgart (dpa) - Zuversichtlich empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League den schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow. Das Hinspiel entschieden die Schwaben auswärts mit 4:1 für sich, sodass am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL) sogar eine Niederlage mit zwei Toren Differenz zum Einzug ins Achtelfinale reichen würde.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Während Abwehrchef Jeff Chabot aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss, steht Mittelfeldstratege Angelo Stiller zur Verfügung. Der Nationalspieler war beim 3:3 in der Bundesliga gegen Heidenheim angeschlagen ausgewechselt worden.