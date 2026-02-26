Europa League

VfB träumt vom Achtelfinale – Celtic braucht deutlichen Sieg

Celtic braucht in Stuttgart ein kleines Fußball-Wunder, der VfB darf nicht nachlassen: Wer setzt sich durch?

Julian Araujo (l) und Celtic gastieren am Donnerstag bei Jamie Leweling und dem VfB. (Archivbild) Foto: Steve Welsh/PA Wire/dpa
Julian Araujo (l) und Celtic gastieren am Donnerstag bei Jamie Leweling und dem VfB. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Zuversichtlich empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League den schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow. Das Hinspiel entschieden die Schwaben auswärts mit 4:1 für sich, sodass am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL) sogar eine Niederlage mit zwei Toren Differenz zum Einzug ins Achtelfinale reichen würde. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Während Abwehrchef Jeff Chabot aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss, steht Mittelfeldstratege Angelo Stiller zur Verfügung. Der Nationalspieler war beim 3:3 in der Bundesliga gegen Heidenheim angeschlagen ausgewechselt worden. 

Zuletzt gastierte Celtic in der Saison 2002/03 in Stuttgart. Damals trafen beide Teams im Achtelfinale des UEFA-Cups aufeinander. Nach einer 1:3-Hinspielniederlage in Schottland schockte Glasgow den VfB mit einem frühen Doppelschlag. Zwar drehten die Schwaben das Spiel noch, der 3:2-Erfolg reichte in Summe jedoch nicht fürs Weiterkommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgarts Stiller fit für Celtic - Coach Hoeneß warnt
Europa League

Stuttgarts Stiller fit für Celtic - Coach Hoeneß warnt

Stiller kann in der Zwischenrunde mitwirken, Chabot fehlt gesperrt – und der VfB kann sich sogar eine Niederlage leisten. Doch der Trainer bleibt vorsichtig: Wer rückt in die Abwehr?

25.02.2026

Mit starkem El Khannouss - VfB nimmt Kurs aufs Achtelfinale
Auswärtssieg

Mit starkem El Khannouss - VfB nimmt Kurs aufs Achtelfinale

Der VfB Stuttgart bleibt trotz eines Gegentor-Geschenks an seinem besonderen Europapokal-Abend im Celtic Park cool. Verdient gelingt der erste Schritt zum erhofften Achtelfinaleinzug.

19.02.2026

VfB setzt auf Reife vor schwerem Celtic-Test - «Wird krass»
Europa League

VfB setzt auf Reife vor schwerem Celtic-Test - «Wird krass»

Auswärts lief es für den VfB Stuttgart in dieser Europapokal-Saison bisher nicht rund. Nun möchte der Bundesligist der speziellen Atmosphäre in Glasgow trotzen und Fortschritte beweisen.

18.02.2026

VfB Stuttgart trifft in Europa League auf Celtic Glasgow
Zwischenrunde vor Achtelfinale

VfB Stuttgart trifft in Europa League auf Celtic Glasgow

Nach dem knappen 3:2 gegen Bern muss der VfB Stuttgart nun im legendären Celtic Park bestehen. Für den VfB-Kapitän geht ein Wunsch in Erfüllung.

30.01.2026

VfB siegt dank Last-Minute-Tor - Kein Fußball-Wunder
Europa League

VfB siegt dank Last-Minute-Tor - Kein Fußball-Wunder

Der VfB Stuttgart führt gegen schwache Gäste aus Bern 2:0. Doch dann muss der VfB bis zum Schlusspunkt in letzter Minute um den Erfolg zittern. Für den direkten Achtelfinaleinzug reicht es nicht.

29.01.2026