Europa League

VfB setzt auf Reife vor schwerem Celtic-Test - «Wird krass»

Auswärts lief es für den VfB Stuttgart in dieser Europapokal-Saison bisher nicht rund. Nun möchte der Bundesligist der speziellen Atmosphäre in Glasgow trotzen und Fortschritte beweisen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß möchte mit seinem Team auswärts in Glasgow die Grundlage für den erhofften Achtelfinaleinzug legen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß möchte mit seinem Team auswärts in Glasgow die Grundlage für den erhofften Achtelfinaleinzug legen. (Archivbild)

Glasgow (dpa) - Der VfB Stuttgart stellt sich für das Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow auf eine komplizierte Herausforderung in heißer Atmosphäre ein. «Es ist mit das schwierigste Los, das du jetzt bekommen konntest. Aber es ist auch ein reizvolles Los, weil wir die Möglichkeit haben, hier in diesem altehrwürdigen, prestigeträchtigen Stadion zu spielen», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Auftritt im Celtic Park am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). «Wir wissen nicht, was uns genau erwartet, aber wir wissen, es wird großartig.»

Die Stimmung soll den DFB-Pokalsieger aber nicht beeindrucken. «Wir müssen hier einfach vorbereitet sein auf ein lautstarkes Anfeuern der Ränge», erklärte der Coach. «Das wird anspruchsvoll, aber es sind tatsächlich genau die Spiele, die du dir erhoffst». 

Im ersten von zwei Duellen mit Celtic möchte der DFB-Pokalsieger die Grundlage für das Weiterkommen legen. Dafür soll die Elf die Effizienz zeigen, die sie in den vergangenen Monaten in der Fremde mehrfach vermissen ließ. «In der K.o.-Phase musst du schauen, dass du sehr klinisch und kaltschnäuzig unterwegs bist», forderte Hoeneß. 

Auswärts ist der VfB den Ansprüchen nicht gerecht geworden

Auswärts hatte der VfB in dieser Europapokal-Saison allerdings Probleme und nur beim niederländischen Außenseiter Go Ahead Eagles Deventer (4:0) gewonnen. Bei AS Rom, Fenerbahce Istanbul und in Basel verloren die Schwaben, ohne ein Tor erzielt zu haben.

«Die Atmosphäre wird bestimmt krass sein», prognostizierte Stürmer Ermedin Demirovic, gibt sich aber optimistisch. «Wir sind als Mannschaft schon extrem gewachsen», sagte der Torjäger. «Wir wissen, worauf es ankommt, was man braucht, um auswärts zu gewinnen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen, sollte alles andere ausgeblendet werden.»

Am Donnerstag in einer Woche empfängt der VfB Stuttgart dann den schottischen Traditionsclub im eigenen Stadion. Dort entscheidet sich, welches Team den Sprung ins Achtelfinale perfekt macht.

