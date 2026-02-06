Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo
Stuttgart bringt zwei Neue für die Europa-League-Playoffs ins Team. Was die personellen Änderungen bedeuten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Beim VfB Stuttgart rücken Verteidiger Ameen Al-Dakhil und Mittelfeldspieler Nikolas Nartey in den Kader für die K.o.-Phase der Europa League. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ersetzen die beiden Profis damit schon in den Playoff-Duellen gegen Celtic Glasgow den verletzungsanfälligen und wegen einer Sehnenverletzung noch pausierenden Dan-Axel Zagadou sowie Lazar Jovanovic. Das Offensivtalent kam bei Trainer Sebastian Hoeneß bisher kaum zum Zug.
Nach den beiden personellen Veränderungen steht der Stuttgarter Kader abschließend fest und ließe sich auch bis zu einer möglichen Teilnahme des VfB am Europa-League-Finale in Istanbul am 20. Mai nicht mehr ändern. Nartey hatte seinen Platz im Aufgebot vor dem vorletzten Gruppenspiel bei der AS Rom noch an Ermedin Demirovic verloren, nachdem der Mittelstürmer nach einer längeren Verletzungspause wieder fit war. Nun kehrt Nartey zurück.
Anstoßseiten für Playoff-Duelle mit Celtic stehen fest
Das Hinspiel in Glasgow wird am 19. Februar um 21.00 Uhr angepfiffen, das Rückspiel in Stuttgart beginnt am 26. Februar um 18.45 Uhr. In der Bundesliga treten die seit sieben Spielen ungeschlagenen Stuttgarter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten FC St. Pauli an. Damit beginnt in der Liga eine Serie von fünf Spielen, in denen der Tabellenvierte und DFB-Pokalsieger jeweils auf mögliche Abstiegskandidaten trifft und seine Erfolgsserie weiter ausbauen kann.