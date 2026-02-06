Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim VfB Stuttgart rücken Verteidiger Ameen Al-Dakhil und Mittelfeldspieler Nikolas Nartey in den Kader für die K.o.-Phase der Europa League. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ersetzen die beiden Profis damit schon in den Playoff-Duellen gegen Celtic Glasgow den verletzungsanfälligen und wegen einer Sehnenverletzung noch pausierenden Dan-Axel Zagadou sowie Lazar Jovanovic. Das Offensivtalent kam bei Trainer Sebastian Hoeneß bisher kaum zum Zug.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Nach den beiden personellen Veränderungen steht der Stuttgarter Kader abschließend fest und ließe sich auch bis zu einer möglichen Teilnahme des VfB am Europa-League-Finale in Istanbul am 20. Mai nicht mehr ändern. Nartey hatte seinen Platz im Aufgebot vor dem vorletzten Gruppenspiel bei der AS Rom noch an Ermedin Demirovic verloren, nachdem der Mittelstürmer nach einer längeren Verletzungspause wieder fit war. Nun kehrt Nartey zurück.

Anstoßseiten für Playoff-Duelle mit Celtic stehen fest