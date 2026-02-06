Europa League

VfB Stuttgart bei St. Pauli ohne Nartey und Jaquez

Der VfB Stuttgart muss im Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli noch einmal auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Verteidiger Luca Jaquez verzichten. Ersatztorwart Fabian Bredlow ist wieder fit.

VfB-Profi Nikolas Nartey (oben) ist weiterhin angeschlagen. Foto: Marijan Murat/dpa
VfB-Profi Nikolas Nartey (oben) ist weiterhin angeschlagen.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im Spiel beim Tabellenvorletzten FC St. Pauli weiter auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Innenverteidiger Luca Jaquez verzichten. Wie der Tabellenvierte mitteilte, ist Nartey weiterhin angeschlagen. Er fehlte wie Jaquez, der unter einem Infekt leidet, schon am Mittwoch beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Holstein Kiel. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ebenfalls noch nicht wieder fit wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Offensivspieler Lazar Jovanovic (Rehatraining). Verteidiger Dan-Axel Zagadou und Angreifer Tiago Tomás befinden sich nach ihren Verletzungen im Teiltraining und fehlen in St. Pauli auch weiterhin. Ersatztorwart Fabian Bredlow hat seine Wadenprobleme dagegen auskuriert und ist in Hamburg eine Option für den Kader.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo
Fußball-Bundesliga

Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo

Stuttgart bringt zwei Neue für die Europa-League-Playoffs ins Team. Was die personellen Änderungen bedeuten.

06.02.2026

VfB Stuttgart wieder mit Demirovic statt Nartey
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart wieder mit Demirovic statt Nartey

Stürmer Ermedin Demirovic kehrt beim Spiel in Rom in den Europa-League-Kader des VfB Stuttgart zurück. Er übernimmt dort wieder den Platz seines zwischenzeitlichen Vertreters Nikolas Nartey.

20.01.2026

VfB Stuttgart verlängert mit Nartey
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart verlängert mit Nartey

Nach vielen Verletzungen hat sich Mittelfeldspieler Nikolas Nartey beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zurückgekämpft und erhält nun einen neuen Vertrag.

26.06.2025

Bundesliga

VfB Stuttgart ohne Stammtorhüter Bredlow gegen den HSV

01.06.2023

Bundesliga

VfB wohl ohne Pfeiffer gegen Dortmund - Nartey fällt aus

13.04.2023