Europa League

Wohlgemuth spricht von «Denkzettel» für den VfB

Erst totale Dominanz, dann offener Schlagabtausch: Der VfB Stuttgart verspielt im Europa-League-Vorrundenfinale eine 2:0-Führung. Auch der Kapitän sieht trotz des Last-Minute-Siegs Grund für Kritik.

Konnte trotz eines starken Beginns am Ende nicht ganz zufrieden sein: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Konnte trotz eines starken Beginns am Ende nicht ganz zufrieden sein: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Stuttgart (dpa) - Den Last-Minute-Sieg nach zwischenzeitlich verspielter 2:0-Führung gegen die Young Boys Bern stuft Sportvorstand Fabian Wohlgemuth als lehrreichen «Denkzettel» für den VfB Stuttgart ein. Auch Kapitän Atakan Karazor kritisierte nach dem 3:2 die Art und Weise, wie der VfB die Partie aus der Hand gegeben hatte: «So was dürfen wir uns einfach nicht erlauben, ganz einfach. Da müssen wir einfach Reife zeigen. Vielleicht haben wir gedacht, dass es von allein geht, aber dieser Gedanke darf einfach nicht auftreten.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Was war passiert?

Der VfB hatte die erste halbe Stunde gegen Bern komplett dominiert und schon nach sieben Minuten zwei Tore erzielt. Statt das Spiel aber mit einem dritten Treffer womöglich frühzeitig zu entscheiden, gaben die Schwaben die Kontrolle aus der Hand und kassierten durch zwei Gegentreffer in der 42. und 57. Minute den Ausgleich. «Die Führung hat uns nicht gut getan», fasste Wohlgemuth das Geschehen auf dem Platz zusammen. Angesichts eines offenen Schlagabtauschs in Hälfte zwei hätte der VfB auch verlieren können, stattdessen fiel in letzter Minute der Siegtreffer von Chema Andrés. 

Chema Andrés (l) rettete dem VfB einen Sieg gegen Bern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Chema Andrés (l) rettete dem VfB einen Sieg gegen Bern.

Mangelnde Effizienz bleibt ein Kritikpunkt

Es sei nach einer großartigen ersten halben Stunde «wie im Guss» eine neue Dynamik entstanden, die seine Mannschaft bis zum Schluss nicht mehr richtig in den Griff bekommen habe, bilanzierte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. 

Um unter die Top Acht vorzurücken und damit direkt ins Achtelfinale einzurücken, reichten auch die nächsten drei Punkte am Ende nicht mehr. Die Chancen waren vor dem letzten Spieltag am Donnerstagabend aber ohnehin schon sehr gering gewesen.

Anders als der Landesrivale SC Freiburg muss der schwäbische Bundesligist nun den Umweg über die Playoffs nehmen und trifft dort auf den schottischen Club Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien. «Wir müssen uns steigern in der Effizienz», forderte Hoeneß mit Blick auf die nächsten Spiele.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB siegt dank Last-Minute-Tor - Kein Fußball-Wunder
Europa League

VfB siegt dank Last-Minute-Tor - Kein Fußball-Wunder

Der VfB Stuttgart führt gegen schwache Gäste aus Bern 2:0. Doch dann muss der VfB bis zum Schlusspunkt in letzter Minute um den Erfolg zittern. Für den direkten Achtelfinaleinzug reicht es nicht.

29.01.2026

VfB Stuttgart will Last-Minute-Pleite «schnell abschütteln»
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart will Last-Minute-Pleite «schnell abschütteln»

Beim HSV erlebt der VfB einen bitteren Spielausgang. In der Nachspielzeit kassieren die Schwaben einen empfindlichen Knockout.

01.12.2025

Trotz Bayern-Interesse: VfB Stuttgart plant mit Woltemade
Fußball-Bundesliga

Trotz Bayern-Interesse: VfB Stuttgart plant mit Woltemade

Der VfB Stuttgart legt wieder los. Vieles dreht sich um einen Spieler, der gar nicht beim Trainingsauftakt dabei ist: Nick Woltemade. Der Sportvorstand bezieht Stellung.

09.07.2025

Leihspieler Touré und Rieder verlassen VfB Stuttgart
Fußball-Bundesliga

Leihspieler Touré und Rieder verlassen VfB Stuttgart

Nach einer Saison ist Schluss: El Bilal Touré kehrt nach Bergamo zurück, Rieder nach Rennes.

27.05.2025

DFB-Pokal

VfB-Manager Wohlgemuth erleichtert nach 1:0-Sieg

Beim Einstand von Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt Stuttgart beim 1. FC Nürnberg nur teilweise. Manager Fabian Wohlgemuth hofft nach dem Sieg im DFB-Pokal dennoch auf einen Effekt im Abstiegskampf.

05.04.2023