Bildungspolitik

Misstöne in schwarz-roter Koalition wegen Schulstreits

Das ist ungewöhnlich: Hessens Wirtschaftsminister bietet dem Kultusministerium 1,5 Millionen Euro aus seinem Etat an. Wie begründet er diesen Vorstoß?

Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) will etwas zum Kultusetat beisteuern. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) will etwas zum Kultusetat beisteuern. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Streit um geplante Kürzungen bei Integrierten Gesamtschulen sorgt in der schwarz-roten Regierungskoalition in Hessen für Misstöne. SPD-Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori bot dem CDU-geführten Kultusressort 1,5 Millionen Euro aus seinem Etat an, um die Einsparungen abzuwenden. Die Themen individuelle Förderung und gleiche Bildungschancen habe ihn politisiert wie keine andere Frage, hatte er dem Hessischen Rundfunk (hr) gesagt. «Deswegen ist das ein ungewöhnlicher Schritt, der sich aber ein Stück weit aus meiner politischen Biografie erklärt.» Mansoori folgt laut hr einer Forderung des SPD-Landesparteirats.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei den geplanten Kürzungen geht es um Zuweisungen für Lehrerstunden an Integrierten Gesamtschulen (IGS) für solche Jahrgänge, die komplett binnendifferenziert unterrichtet werden. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsniveaus gemeinsam in den Klassen sitzen. Entfallen soll der Zuschlag für zusätzliche Lerngruppen, die sogenannte äußere Differenzierung. Die Einsparungen können sich Schätzungen zufolge zwischen 3,5 Millionen Euro und 6 Millionen Euro bewegen.

Kultusministerium: «Parteibeschluss zur Kenntnis genommen»

«Im kommenden Schuljahr wird lediglich eine seit Jahren notwendige Anpassung nachgeholt», erläuterte ein Sprecher des Kultusministeriums. In Jahrgängen, bei denen alle Fächer für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet würden, entstünden keine zusätzlichen Lerngruppen nach Leistungsniveau. Alle anderen Zuweisungen für den Wahlpflichtunterricht, die zweite Fremdsprache und Religion blieben den Schulen weiterhin erhalten. An den Plänen hatte es starke Kritik gegeben, etwa vonseiten der Gewerkschaft.

«Die Landesregierung hat sich auf einen anspruchsvollen Konsolidierungsweg begeben, der allen Beteiligten viel abverlangt», teilte das Kultusministerium mit. «Wir haben den Parteibeschluss der SPD zur Kenntnis genommen.» Alles Weitere sei Gegenstand interner Beratungen, «die wir von unserer Seite nicht öffentlich führen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Haushalt beschlossen - Laudenbach muss Kredit über 1,5 Millionen Euro aufnehmen 
Finanzen

Haushalt beschlossen - Laudenbach muss Kredit über 1,5 Millionen Euro aufnehmen 

Betreuung, Grundsteuer, Klimaschutz, Sanierung: Was die Gemeinde Laudenbach in diesem Jahr plant.

05.02.2025

Schwarz-roter Etatentwurf steht bei Opposition in der Kritik
Finanzen

Schwarz-roter Etatentwurf steht bei Opposition in der Kritik

Diese Woche hatte Finanzminister Lorz den Entwurf für den Landeshaushalt 2025 vorgestellt. Nach Ansicht der Landtagsopposition werden darin die falschen Akzente gesetzt.

27.11.2024

Regierung

Geplanter schwarz-roter Koalitionsvertrag stößt auf Kritik

14.12.2023

Landesregierung

Expertin sieht Risiken in geplanter schwarz-roter Koalition

Auf dem Weg zu einer neuen hessischen Landesregierung beginnt mit den Koalitionsgesprächen ein entscheidender Abschnitt. Expertin de Nève sieht die CDU in komfortabler Position - und gibt der SPD Ratschläge mit auf den Weg.

15.11.2023

Parteien

FDP: Bildungspolitik großer Schwerpunkt im Landtagswahlkampf

16.06.2023